Политика

Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США
Вести.Ru
09:42

Сама Людмила Алексеева прожила за границей 16 лет. Отвезет прах в США ее сын Михаил, уточнила исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева. Ранее планировалось, что прах Алексеевой после кремирования будет захоронен в семейной могиле на Троекуровском кладбище Москвы, напоминает ТАСС.
Вести.Ru09:42
с чего всё началось

Сын Л.Алексеевой сообщил, что правозащитницу похоронят в Вашингтоне

Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят не на Троекуровском кладбище в Москве, как ранее сообщали некоторые СМИ, а в Соединенных Штатах Америки. Об этом ее сын, профессор Университета Индианы в Блумингтоне Михаил Алексеев заявил Агентству городских новостей «Москва».
Агентство Москва08:44

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Людмилу Алексееву похоронят в США

Lenta.ru09:47

Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Вести.Ru09:42

Прах Алексеевой будет захоронен в США по решению родственников

RT на русском09:11

Стало известно, где похоронят Людмилу Алексееву

Газета.Ru08:56

Сын Л.Алексеевой сообщил, что правозащитницу похоронят в Вашингтоне

Агентство Москва08:44

Людмилу Алексееву похоронят в Вашингтоне

Дождь09:25

Стало известно, где будет похоронена Людмила Алексеева

Военное обозрение09 декабря в 22:47

Прах Людмилы Алексеевой похоронят на родине – в США

Вести.UZ09:26
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы

Обновлено в 15:24
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Заседание Совета по правам человека, которой президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле, началось с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой.
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Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
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Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты

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Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
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Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
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Госдеп вновь заявил о возможных санкциях из-за «Северного потока-2»

Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2».
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Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
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В Китае задержан бывший канадский дипломат

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Европейская федерация журналистов оценила решение суда по Вышинскому

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Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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