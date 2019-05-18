Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбищеГазета.Ru 06:35
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, на Аллее журналистов захоронили только часть его праха, остальную часть - развеют в Керчи.
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Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26
Политика
Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:19
Кино
Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта
Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае
По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Обновлено в 06:54
Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Шоу-бизнес
Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Стало известно, когда выйдет новая экранизация Mortal Kombat
Студия Warner Bros. определилась с датой выпуска новой «Смертельной битвы» (Mortal Kombat).
Обновлено в 05:15
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.
Обновлено в 10:36
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Армия и оружие
Пять российских компаний ОПК удостоены наград выставки MILEX 2019
Пять российских оборонно-промышленных компании во главе с "Рособоронэкспортом" удостоены почетных знаков международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2019, завершившей работу в столице Белоруссии.
Обновлено в 06:45
Общество
Из-за заморозков в Татарстане объявили штормовое предупреждение
В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается сильная облачность с прояснениями.
Обновлено в 09:06
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36