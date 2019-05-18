Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбищеГазета.Ru 06:35

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, на Аллее журналистов захоронили только часть его праха, остальную часть - развеют в Керчи.
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Часть праха Сергея Доренко развеют над Керчью

РИА Новости Крым07:52

Прах Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Говорит Москва05:51

Прах Сергея Доренко захоронили на московском кладбище

РБК07:20

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Газета.Ru06:35

Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

РИА Новости06:33

СМИ: часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

ТАСС06:14

Прах Сергея Доренко похоронили на Аллее журналистов в Москве

Коммерсантъ07:24
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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