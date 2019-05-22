Общество
Prada откажется от использования мехаLenta.ru 15:52
Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте компании. Использование натурального меха в производстве Prada прекратится начиная с женской коллекции сезона весна/лето 2020.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Здоровье
Бланки рецептов на лекарства защитят авторитетом врачей
Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.
Обновлено вчера в 10:47
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран
Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева
После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Кино
Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы
Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено в 18:57
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Общество
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства
В США 25 сотрудниц ресторанов McDonald's заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе со стороны руководства.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Новая точка роста на северо-западе Москвы
Заброшенные депрессивные районы обретают вторую жизнь и становятся новыми точками роста мегаполиса.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Игры
Вся мерзость прогнившего города в новом трейлере The Sinking City
Трейлер Rotten Reality, «Прогнившая реальность», посвящён самым таинственным, пугающим, а порой откровенно омерзительным чертам уходящего под воду города.
Обновлено в 17:23
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Навка сверкнула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прошлась по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
«Покиньте Крым»: НАТО обратилось к России
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями за Крым.
Обновлено в 19:30