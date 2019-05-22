Общество
Prada откажется от использования мехаLenta.ru вчера в 15:52
Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте компании. Использование натурального меха в производстве Prada прекратится начиная с женской коллекции сезона весна/лето 2020.
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Модный дом Prada с 2020 года откажется от использования натурального меха
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