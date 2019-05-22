Prada откажется от использования мехаLenta.ru вчера в 15:52

Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте компании. Использование натурального меха в производстве Prada прекратится начиная с женской коллекции сезона весна/лето 2020.

Общество Почти половина россиян выступили за равные права для геев За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Политика В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Происшествия Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.

Происшествия В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.

Экономика В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.

Армия и оружие Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".

Наука Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.

Политика Миссия МВФ досрочно покинула Украину Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Общество Российские сим-карты запустят на чипах Samsung Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Наука Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Общество Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.

Наука Ученые нашли лекарство от супербактерий в «боевой аптечке» конфедератов В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Общество Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Политика Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать Россию Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».

Политика В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.

Политика Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.

Политика Пушков предрек крах «украинской мечты» Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и НАТО являются для страны партнерами, без которых она "не выживет", выразив мнение, что надеждам украинских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться.

Наука Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).

Космос «Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.