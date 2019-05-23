Общество

Prada откажется от использования мехаLenta.ru 15:52

Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте компании. Использование натурального меха в производстве Prada прекратится начиная с женской коллекции сезона весна/лето 2020.
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Prada откажется от использования натурального меха

РИА Новости12:30

В Prada анонсировали отказ от натурального меха с 2020 года

Московский Комсомолец19:42

Модный дом Prada с 2020 года откажется от использования натурального меха

Народные новости16:24

Prada отказалась от меха

Коммерсантъ13:41

Итальянский производитель одежды Prada откажется от использования натурального меха с сентября 2020 года

Эхо Москвы21:11

Prada откажется от использования натурального меха

РБК11:53

Prada отказывается от использования меха

ТАСС10:00
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