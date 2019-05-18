Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент АвстрииГазета.Ru вчера в 16:19
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
США, заполучившие от Украины советские С-300ПТ, могут извлечь из систем важные, но не стратегические секреты.
Обновлено в 03:55
Игры
Благодаря энтузиастам Half-Life, F.E.A.R.и другие игры получили поддержку рейтерйсинга
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Машина с дипномерами сгорела в Москве
Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Происшествия
Российский бегун умер во время полумарафона
Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Политика
Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне
Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины
Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
Обновлено в 03:27
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Экономика
ЦБ Афганистана отозвал лицензию у единственного иранского банка на афганской территории
Центральный банк Афганистана аннулировал операционную лицензию единственного иранского банка, действующего на афганской территории, из-за невыполнения им инструкций правительства Афганистана.
Обновлено в 02:58
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
Обновлено в 06:07
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками
Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30