Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент АвстрииГазета.Ru вчера в 16:19

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

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