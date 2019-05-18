Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент АвстрииГазета.Ru вчера в 16:19

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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