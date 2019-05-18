Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент АвстрииГазета.Ru вчера в 16:19
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
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Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
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Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
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На Южном Урале после недельной жары выпал снег
Снег, по данным местных жителей, начался в ночь на 19 мая и закончился ближе к утру.
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Футбол
УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
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«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
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Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
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В Ханты-Мансийске с моста «Красный дракон» упал человек
На мосту «Красный дракон» утром 19 мая произошла трагедия. Молодой человек повис на перекладинах мостовой конструкции и сорвался вниз.
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Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
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Экономика
Таджикистан наращивает добычу угля
Сообщается, что добычей и производством угля в Таджикистане занимается 12 компаний, как зарубежных, так и местных.
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Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
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Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
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Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
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Обновлено в 07:58
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«Реал» завершил сезон поражением на «Сантьяго Бернабеу»
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У России 11 друзей: кто голосовал за Лазарева на Евровидении
Определять тройку финалистов жюри помогали зрители. За Сергея отдали свои голоса отдали представители 11 стран.
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