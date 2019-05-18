Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент АвстрииИзвестия 00:00
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
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Политика
Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского
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Происшествия
Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве
Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
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Политика
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Политика
SpaceX подала иск к правительству США
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Крупнейшие учения НАТО в области коммуникаций и информатики Steadfast Cobalt ("Стойкий кобальт") 2019 начались в воскресенье в румынском Центре стратегических коммуникаций и информатики в Отопене.
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Музыка
Омский артист собирается подать в суд на Олега Газманова
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В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Экономика
Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
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Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Орлова объяснила отсутствие Леры Кудрявцевой
К счастью ситуацию быстро прояснила Ольга Орлова, занявшая в эфире место Кудрявцевой.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Происшествия
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Девочка нашла на проспекте Науки бутылочку с неизвестной жидкостью и решила ее попробовать.
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Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
США собираются платить странам за отказ от российского оружия
Вашингтон хочет помочь партнерам стать независимыми от российских поставок США хотят расширить список стран, которые получат компенсации на покупку американской военной техники, если откажутся от китайского и российского оружия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Defense One.
Обновлено вчера в 09:13
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
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Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Общество
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19