Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент АвстрииИзвестия 00:00

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
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«Политическое землетрясение». В СМИ оценили «российский скандал» в Австрии

РИА Новости04:09

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Интерфакс00:18

Канцлер Австрии расторг коалицию со Австрийской партией свободы и предложил новые выборы в национальный парламент

Эхо Москвы06:00

Президент Австрии назвал позорным видео с вице-канцлером и «россиянкой»

РБКвчера в 21:49

Скандальное видео со Штрахе привело Австрию к досрочным выборам и кризису в правительстве

ТАССвчера в 20:00

Президент Австрии поручил расследовать скандал с вице-канцлером

Московский Комсомолецвчера в 16:05

Австрийский канцлер объявил о новых выборах в парламент

Взгляд.рувчера в 14:18
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Обновлено в 06:08
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Гаджеты

Оптимизация и совершенствование. Названы отличия Samsung Galaxy Note10 от предшественников

Ice Universe назвал два главных изменения в Galaxy Note10 с кодовым названием Da Vinci.
Обновлено в 03:10
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Происшествия

Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич ради мужа перекрасила волосы

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 06:12
Политика

Мария Бутина записала видеообращение

Обновлено в 06:04
Космос

Робот NASA завершил первые аппаратные испытания в космосе

Агентство NASA завершило тестирование оборудования Bumble, одного из трех роботов Astrobee, в условиях космоса.
Обновлено в 03:34
Общество

В Башкирии на смену аномальной жаре пришел снег и град

Обновлено в 06:19
Спорт

Загитова поблагодарила всех за поздравления

Обновлено в 02:43
Интернет

Google следит за покупками пользователей в Сети

Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 16:57
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

30 лет назад прошёл первый всесоюзный конкурс красоты

Обновлено в 05:31
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Энергетика

Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти

Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 04:19
Происшествия

У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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