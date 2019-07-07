с чего всё началось

Телеведущий Владимир Познер покидает состав жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором премии ТЭФИ. Также журналист потребовал запретить использование бронзовой статуэтки "Орфея" Эрнста Неизвестного, объяснив это потерей общенационального значения телепремии.

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

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