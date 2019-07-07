с чего всё началось

Телеведущий Владимир Познер покидает состав жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором премии ТЭФИ. Также журналист потребовал запретить использование бронзовой статуэтки "Орфея" Эрнста Неизвестного, объяснив это потерей общенационального значения телепремии.

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

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Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Политика Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2» "Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.

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