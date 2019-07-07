с чего всё началось

Тележурналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он говорится в заявлении на сайте господина Познера.

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Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

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