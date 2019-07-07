с чего всё началось

Тележурналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он говорится в заявлении на сайте господина Познера.

Экономика РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Происшествия Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.

Политика Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

Игры Blizzard получила права на домен Diablo4 В январе Blizzard получила права на домен Diablo4.com.

Футбол Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Гаджеты Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном Японская компания не собирается самостоятельно производить гибкие дисплеи для своих девайсов – она будет закупать их у южнокорейского производителя LG.

Политика ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.

Футбол «Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом 26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.

Авто В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.

Происшествия Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.

Политика Зеленский и Туск посетили Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.

Политика Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.