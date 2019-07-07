Культура

Познер вышел из жюри премии ТЭФИКоммерсантъ 11:06

Тележурналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он говорится в заявлении на сайте господина Познера.
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с чего всё началось
"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других", - заявил
 он на своем сайте.
Интерфакс10:50

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Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Газета.Ru13:42

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Познер вышел из состава жюри ТЭФИ

РИА Новости12:00

Познер заявил о выходе из состава жюри телепремии ТЭФИ

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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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