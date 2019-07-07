Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИКоммерсантъ 11:06
Тележурналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он говорится в заявлении на сайте господина Познера.
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с чего всё началось
"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других", - заявил он на своем сайте.Интерфакс10:50
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