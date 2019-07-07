с чего всё началось

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.

Общество Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами Важно производить хорошее кино, которое будет нравиться детям, а не гоняться за запретами, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Ярославле на открытии международного кинофестиваля "В кругу семьи".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.

Политика Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.

Спорт Россияне стали чемпионами мира по пляжному волейболу В финале чемпионата в Гамбурге встретились хозяева турнира и российская пара спортсменов Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Спорт Испания выиграла женский чемпионат Европы Лучшей на площадке была испанка Марта Саргай, набравшая 23 очка. Для Испании это четвертое золото чемпионатов Европы.

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Политика Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Шоу-бизнес Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.

Футбол «Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.

Футбол Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.

Политика Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.

Религия Патриарх Кирилл освятил храм Коневского монастыря после реставрации Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 7 июля собор Рождества Пресвятой Богородицы, который был недавно открыт после реставрации.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Происшествия На азотном заводе в Турции прогремел взрыв На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Экономика Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.