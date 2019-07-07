Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИИнтерфакс 10:50
В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.
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с чего всё началось
"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других", - заявил он на своем сайте.Интерфакс10:50
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Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
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Шоу-бизнес
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Лучшей на площадке была испанка Марта Саргай, набравшая 23 очка. Для Испании это четвертое золото чемпионатов Европы.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
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Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
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Обновлено в 11:00
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
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Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика
Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере
Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
Обновлено в 15:39
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Религия
Патриарх Кирилл освятил храм Коневского монастыря после реставрации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 7 июля собор Рождества Пресвятой Богородицы, который был недавно открыт после реставрации.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
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Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Происшествия
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Курский «Авангард» крупно уступил «Ротору»
Обновлено в 14:18
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
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Обновлено в 14:03
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Sony готовит к выпуску смартфон со сворачивающимся экраном
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