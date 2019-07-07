Культура

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИИнтерфакс 10:50

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.
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с чего всё началось
"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других", - заявил
 он на своем сайте.
Интерфакс10:50

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Владимир Познер отрекся от ТЭФИ

Lenta.ru11:04

Познер вышел из состава жюри ТЭФИ

РИА Новости12:00

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

РБК11:13

Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Коммерсантъ11:06

Владимир Познер выходит из состава жюри телевизионной премии ТЭФИ-2019

Эхо Москвы15:04

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Интерфакс10:50

Познер заявил о выходе из состава жюри телепремии ТЭФИ

ТАСС10:30
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Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

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Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
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Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
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Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика

Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере

Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
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Патриарх Кирилл освятил храм Коневского монастыря после реставрации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 7 июля собор Рождества Пресвятой Богородицы, который был недавно открыт после реставрации.
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Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

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Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
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Оппозиция лидирует на выборах в Греции

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На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
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Курский «Авангард» крупно уступил «Ротору»

Обновлено в 14:18
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В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
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Зеленский и Туск прибыли в Донбасс

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Sony готовит к выпуску смартфон со сворачивающимся экраном

Смартфон с гибким экраном, сворачивающимся в свиток, готовит компания Sony, сообщил инсайдер Max J. 6 июля в своем Twitter.
Обновлено в 07:31
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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