с чего всё началось

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Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб «В селе Плехов самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован», - сообщает ведомство.

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Происшествия В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.

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