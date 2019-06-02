Познер прокомментировал свое попадание во «враги Украины»Московский Комсомолец 07:08

с чего всё началось

Телеведущий и журналист Владимир в разговоре с ФАН прокомментировал свое попадание в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Он поведал, что в апреле был в Ялте на вручении «ТЭФИ-Капитал».

Познер прокомментировал свое попадание во «враги Украины»

Политика Глава МИД Британии заявил, что обсудит с Трампом и Помпео «российское вмешательство» Глава британского МИД Джереми Хант заявил в воскресенье, что обсудит приписываемое России вмешательство в выборы стран по всему миру с президентом США Дональдом Трампом и с госсекретарем Майклом Помпео, которые посетят королевство с официальным визитом на следующей неделе.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Происшествия В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Футбол «Милан» проводит ревизию состава "Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.

Общество Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.

Футбол Де Лигт выбирает между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» Отмечается, что игрок сообщит «Манчестер Юнайтед», который следит за ним, о своем решении в течение ближайших дней.

Футбол «Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались «Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Религия В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда.

Наука Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.

Политика Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Происшествия Экс-главе Раменского предъявлено обвинение в убийстве любовницы Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой, с которой он состоял в любовных отношениях.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Гаджеты В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.

Футбол «МЮ» не оставляет попыток заполучить Рабьо Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может перейти в Манчестер Юнайтед, о чем сообщает Get French Football News со ссылкой на Soccer Link.