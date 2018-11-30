Политика

Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданством
Газета.Ru
11:19

Журналист Владимир Познер высказал свое мнение по поводу наличия у телеведущего и замгендиректора телеканала "Россия 1" Сергея Брилева второго гражданства. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на сайте Pozner Online.
Газета.Ru11:19
Владимир Познер
Я честно говорю, я так представил себе, как он себя чувствует - не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина - родина, а какая родина - уродина. В общем, так.
— Владимир Познер, журналистГазета.Ru 11:19

Подробнее о событии

Брилев ответил на совет Познера отказаться от гражданства России или Британии

URA.Ru18:57

Познер объяснил совет Брилеву отказаться от британского гражданства

Рамблер15:18

Брилев о предложении Познера определиться с гражданствами: «От этой моей привязанности я отказываться не собираюсь»

БИЗНЕС Online13:09

Познер объяснил свой совет Брилеву российским законодательством

Lenta.ru13:57

Сергей Брилев ответил Владимиру Познеру на совет сдать одно из своих гражданств

Znak.com11:21

«Отказываться не собираюсь»: Брилев ответил на призыв Познера выбрать одно из двух гражданств

Царьград11:07

Познер: В «позиции» Брилева странно иметь два гражданства

Росбалт05:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Политика

Путин коротко поговорил с Меркель на полях G20

Обновлено в 19:59
Политика

Песков назвал условие подготовки встречи Путина и Трампа

Заниматься подготовкой встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом возможно только при обоюдном настрое на эту встречу, заявил 30 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 20:10
Политика

В Германии призвали закрыть порты для российских судов

Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 19:09
Политика

Киев разрабатывает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым

Министерство информационной политики Украины начало разрабатывать процедуру, позволяющую иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны.
Обновлено в 19:13
Политика

Трамп обсудил с лидером Южной Кореи планы по встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях саммита «Большой двадцатки» планы провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 18:50
Политика

Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы

Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.
Обновлено в 19:53
Политика

«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО

"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео

Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать».
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.
Обновлено в 16:33
Политика

Россия может внедрить в Аргентине свою технологию добычи урана

Аргентина предложила Росатому внедрить российскую технологию по добыче урана в стране.
Обновлено в 19:48
Политика

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
Обновлено в 17:05
Политика

Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»

Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Обновлено в 14:11
Политика

СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Обновлено в 19:31
ещё по теме
Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное