Политика
Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданством
Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданствомГазета.Ru11:19
Журналист Владимир Познер высказал свое мнение по поводу наличия у телеведущего и замгендиректора телеканала "Россия 1" Сергея Брилева второго гражданства. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на сайте Pozner Online.
Газета.Ru11:19
Оценить
28 человек отреагировали
Я честно говорю, я так представил себе, как он себя чувствует - не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина - родина, а какая родина - уродина. В общем, так.
— Владимир Познер, журналистГазета.Ru 11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика
Песков рассказал, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на G20
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России
Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 13:36
Политика
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам
Украина в рамках военного положения ограничит права граждан РФ. Взрослым мужчинам из России уже запретили въезд в страну.
Обновлено в 13:24
Политика
Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков
Главы МИД государств Группы семи призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в районе Керчи.
Обновлено в 13:36
Политика
Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву.
Обновлено в 13:30
Политика
СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 13:36
Политика
Макрон прибыл на саммит G20 в Аргентину, но его никто не встретил
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Обновлено в 13:24
Политика
Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД
В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 13:27
Политика
Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму
Обновлено в 13:45
Политика
Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США
Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне оставил в силе запрет на использование софта «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях, отклонив иск российской компании.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане
Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Обновлено в 13:18
Политика
В США заявили, что расследование Мюллера подрывает отношения с Россией
Расследование «российского вмешательства» под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера подрывает отношения Вашингтона и Москвы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 11:55
Политика
Миллиардер Лисин возглавил Международную федерацию спортивной стрельбы
Основной владелец и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:37