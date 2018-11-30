Политика

Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданством
Газета.Ru
11:19

Журналист Владимир Познер высказал свое мнение по поводу наличия у телеведущего и замгендиректора телеканала "Россия 1" Сергея Брилева второго гражданства. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на сайте Pozner Online.
Газета.Ru11:19
Владимир Познер
Я честно говорю, я так представил себе, как он себя чувствует - не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина - родина, а какая родина - уродина. В общем, так.
— Владимир Познер, журналистГазета.Ru 11:19

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Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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