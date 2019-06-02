Политика

Познер попал в базу украинского сайта «Миротворец»ФАН 04:57

Российский журналист Владимир Познер попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Ресурс содержит данные людей, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу для национальной безопасности Украины.
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с чего всё началось
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что поводом для включения его в базу данных украинского сайта «Миротворец» может быть поездка в Ялту, где он в качестве председателя жюри участвовал в конкурсе «ТЭФИ-Капитал», сообщается
 на сайте Познера.
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Владимир Познер
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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