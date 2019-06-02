Познер попал в базу украинского сайта «Миротворец»ФАН 04:57

с чего всё началось

Российский журналист Владимир Познер попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Ресурс содержит данные людей, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу для национальной безопасности Украины.

Происшествия Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.

Происшествия Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Политика Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Общество Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.

Происшествия Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Политика В Литве официально утвердили итоги президентских выборов Главная избирательная комиссия Литвы заявила об официальном утверждении итогов президентских выборов и выборов депутатов Европарламента, об этом заявила руководитель комиссии Лаура Матьешайтите.

Происшествия Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Происшествия Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.

Политика Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии "Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовится к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Политика В Китае пообещали военный ответ на попытки отделить Тайвань Китайский министр обороны, генерал Вэй Фэнхэ предупредил, что республиканские военнослужащие предпримут «решительные меры», если кто-либо попытается оспорить претензии Пекина в отношении Тайваня и спорных вод в Южно-Китайском море.

Происшествия Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.

Политика Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.

Происшествия МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.