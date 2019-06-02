Политика
Познер попал в базу «Миротворца»Газета.Ru 03:41
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
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Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье
Как сообщает "СтарХит", телеведущая не может надеть тот или иной наряд второй раз. "Один раз выгуляла и все", – пожаловалась Ксения.
Обновлено в 00:51
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 13:44
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 04:33
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пожар произошел в колонии строгого режима в Ивановской области
В колонии строгого режима в Ивановской области произошел пожар вечером, 1 июня.
Обновлено вчера в 17:46
Путешествия
Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну
С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Космос
Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено 31 мая в 00:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с 16-летним игроком «Аякса»
16-летний голландский футболист Диллон Хугеверф, которого называют восходящей звездой голландского футбола, перейдёт из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Бергвейн может стать игроком «Интера» за 40 млн евро
По данным источника, агент игрока уже провел переговоры с итальянским клубом. Сделка по Бергвейну может составить 40 млн евро.
Обновлено в 04:50
Здоровье
В Торопецком районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
В деревне Наговье Торопецкого района Тверской области открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Обновлено в 04:18
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Носились всю тренировку. (Александр Бобров) В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Сочи» пока не может подписывать новичков из-за неопределенности с бюджетом
Генеральный директор «моряков» Дмитрий Рубашко ранее заявлял, что бюджет будет увеличен в два, а то и в три раза, однако конкретные цифры владельцем клуба бизнесменом Борисом Ротенбергом еще не озвучены.
Обновлено в 06:31
Политика
Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН
В МИД России раскрыли стратегию защиты Москвы в Международном суде ООН в Гааге по делу, которое было инициировано украинскими властями еще в начале 2017 года.
Обновлено в 07:26
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46