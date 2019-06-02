Познер попал в базу «Миротворца»Газета.Ru 03:41

с чего всё началось

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Баскетбол Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019 Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019, сообщает New York Times.

Политика В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии Мезенцев Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на диппредставительство.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Единоборства Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества» От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.

Происшествия Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.

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Футбол «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: стали известны стартовые составы 2 июня в Самаре состоится ответный стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.

Армия и оружие Боевики готовят силы для удара по провинциям Хама и Латакия Провинции Сирийской Арабской Республики (САР) Хама и Латакия могут быть подвержены новым атакам со стороны террористических формирований, которые находятся под контролем коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Происшествия На заводе в Дзержинске произошел взрыв Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.

Политика Трамп оправдался перед Меган Маркл за свои высказывания Глава Белого дома опроверг информацию о том, что якобы он назвал жену британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной» за ее прошлые высказывания в адрес президента США.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку на 45 Вт На протяжение нескольких недель различные слухи прочили смартфону Galaxy Note 10 поддержку быстрой зарядки то на 18 Вт, то на 25 Вт.

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Происшествия Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.

Политика В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2» На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».

Шоу-бизнес Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сообщил ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов.

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Армия и оружие Иран оставил за собой право размещать «любые ракеты» на своих кораблях Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Тегерана есть право устанавливать любые ракеты на свои корабли, учитывая близость американских судов.