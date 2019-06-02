Политика
Познер попал в базу «Миротворца»Газета.Ru 03:41
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что поводом для включения его в базу данных украинского сайта «Миротворец» может быть поездка в Ялту, где он в качестве председателя жюри участвовал в конкурсе «ТЭФИ-Капитал», сообщается на сайте Познера.РБК08:55
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