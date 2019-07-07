Культура
Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИРБК 11:13
Журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ. Также журналист решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого также определяет этот комитет.
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Я был полон надежд, что Академии удастся сделать ТЭФИ не только самым желанным, авторитетным и престижным телевизионным призом России, но что он приобретет международный вес – как, например, американское телевизионный приз ЭММИ. К сожалению, мои надежды не сбылись.
— Владимир Познер, журналистФонтанка.Ру 11:28
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