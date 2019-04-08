Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей РоссииИнфорос 02:59
Будущее страны основано на осознании жителями, что они живут в своей стране, что Россия зависит от них, от их выбора и поведения, отметил телеведущий. Также Познер считает, что национальную идею не получится создать на основе православия, передает РИА Новости.
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Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.
— Владимир Познер, телеведущийИзвестия 00:24
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