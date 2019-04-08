Политика

Познер рассказал, как объединить всех жителей РоссииRT на русском 02:03

У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.
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Владимир Познер
Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.
— Владимир Познер, телеведущийИзвестия 00:24

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Владимир Познер
Телеведущий
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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