Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей РоссииLenta.ru вчера в 23:03
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.
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Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.
— Владимир Познер, телеведущийИзвестия 00:24
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Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине
Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Дом для медработников построят в Усть-Куте
Ситуацию со здравоохранением в Усть-Куте и Усть-Кутском районе обсудили в понедельник, 8 апреля, на совещании в правительстве Иркутской области, которое прошло под руководством губернатора Сергея Левченко.
Обновлено вчера в 23:25
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Индия вывела своих миротворцев из Ливии
Индия вывела последнюю часть своего миротворческого контингента из Ливии на фоне резко обострившейся ситуации под Триполи.
Обновлено в 00:38
Хоккей
Кучерова считают лучшим игроком НХЛ
Защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов считает, что форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»
Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Политика
Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.
Обновлено вчера в 21:26
Транспорт
Новые остановки в Челябинске могут снести. Решение доверят жителям
Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня во время встречи с журналистами сообщил, что некоторые остановочные комплексы будут меняться.
Обновлено в 01:19
Технологии
Аркады виртуальной реальности Китая нацелены на реальный успех
Добавьте прибыль, которая будет получена от гарнитур, оборудования, игр и других продуктов, и неудивительно, что индустрии дополненной реальности и виртуальной реальности взволнованы Китаем.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Гороскоп на 8 апреля: страсти могут взять верх над разумом
Эмоции будут зашкаливать, страсти кипеть, а настроение может меняться по десять раз за день.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Москве педофил изнасиловал школьницу в подъезде
Злоумышленник подкараулил девочку в подъезде многоэтажке и надругался над ней. Затем палач скрылся с места преступления.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Двое детей пропали в Костромской области
Обновлено вчера в 18:01