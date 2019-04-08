Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей РоссииLenta.ru вчера в 23:03
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.
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Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.
— Владимир Познер, телеведущийИзвестия 00:24
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