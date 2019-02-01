Общество
Познер извинился за шутку в адрес китайцевRT на русском 11:04
Журналист отметил справедливость жалобы Басановой, но заявил, что в его действиях не было злого умысла. Ожидается, что решение по жалобе будет обнародовано через одну-три недели. Ранее бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
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Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию г-жи Басановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил, и сострил очень неудачно… Прошу принять мои извинения абсолютно искренние.
— Владимир Познер, журналистГазета.Ru 04:48
с чего всё началось
Архитектор Туяна Басанова как «представительница азиатской национальности коренного народа Сибири» 19 февраля написала на телеведущего жалобу в Общественную коллегию, которая занимается нарушениями профессиональной этики журналистов.Фонтанка.Ру06:18
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