Познер извинился за шутку о китайцахРБК 06:39

с чего всё началось

Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию г-жи Басановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил, и сострил очень неудачно… Прошу принять мои извинения абсолютно искренние.

Телеведущий Владимир Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу назвал «очень неудачной шуткой» свое высказывание в адрес китайцев, передает «РИА Новости». Он заявил, что понимает реакцию зрителей, которых задели его слова, и извинился.

Познер извинился за шутку о китайцах

Происшествия Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из колонии в Мордовии, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Виканов.

Общество Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.

Происшествия Более 5 тыс. человек эвакуировано из семи столичных ТЦ Ранее во вторник не подтвердились анонимные сообщения об угрозе взрывов в ТЦ "Атриум" на Курской и "Парка Зарядье", а также школы и лицея на востоке Москвы.

Армия и оружие Военным запретили смартфоны и соцсети на службе Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету.

Политика Кудрин: расширение санкций США станет шоком для российской экономики Возможные новые санкции США против России вызовут новые шоки в экономике и потребуют новой адаптации.

Происшествия В Москве подростки избили полицейского В Москве несколько подростков напали на полицейского и избили его.

Общество В России предложили закрывать супермаркеты по выходным В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.

Армия и оружие США выведут войска из Сирии через территорию Ирака Вывод американских войск из Сирии будет проходить через Ирак, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа.

Культура Сын Децла высказался против съемок фильма об отце Сын хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Толмацкий не поддерживает идею съемки документального фильма об умершем отце.

Политика Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.

Экономика В 2018 году с банковских карт граждан пытались украсть 1,4 млрд рублей В 2018 году с банковских карт граждан пытались украсть 1,4 млрд рублей Число зафиксированных ЦБ попыток краж средств с банковских карт граждан в прошлом году выросло: киберпреступники попытались украсть у россиян почти полтора миллиарда рублей.

Общество Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой Арбитражный суд Москвы оштрафовал ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» на 100 000 руб. из-за «грубых нарушений лицензионных требований», выявленных Росздравнадзором.

Происшествия У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.

Экономика В Минтруде рассказали о соотношении самых высоких и низких зарплат В Минтруде подсчитали, во сколько раз в России различаются зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых и такого же количества самых низкооплачиваемых работников.

Политика Денис Буцаев назначен главой Российского экологического оператора Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего вице-премьера правительства Московской области Дениса Буцаева руководителем Российского экологического оператора (РЭО).

Политика Парламентарии и члены ЦИК выступили за снижение муниципального фильтра Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства согласилась с необходимостью снижения муниципального фильтра до 5%, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Армия и оружие ОАЭ купили российские снаряды к БМП-3 "С российским акционерным обществом был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов ($21,4 млн) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для БМП-3 сухопутных войск ОАЭ", - отметил генерал.

Экономика Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).

Экономика ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.

Происшествия Бывшим полицейским, обвиняемым в пытках, вынесли приговор в Иркутске 19 февраля Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в пытках.

Политика «Россия 24» обвинила игру Metro Exodus в «махровой русофобии» По мнению Алексея Казакова, высокие оценки игры складывались именно из «подобного» отношения западных игроков и журналистов к России.

Политика Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.