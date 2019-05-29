Здоровье

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РИА Новости 15:10

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service. Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок.
Читать в источнике
Геннадий Онищенко
Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное.
— Геннадий Онищенко, российский политикРИА Новости 15:10
с чего всё началось

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.
Rambler News Service08:20

Подробнее о событии

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

РИА Новости15:10

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить впроголодь

URA.Ru13:36

Онищенко посоветовал пожилым «жить чуть-чуть впроголодь»

НТВ13:08

Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»

Lenta.ru12:35

Онищенко дал совет по избавлению от жира на животе

Известия11:57

Онищенко рассказал, как бороться с жиром на животе

News.ru09:17

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

Rambler News Service08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Обновлено в 14:47
Экономика

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Обновлено в 13:01
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Космос

NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Huawei анонсирует производительный процессор Kirin 990 в 2020 году

Выход изделия ожидается в 2020 году. В дальнейшем, как сообщается, на смену решению Kirin 990 придёт процессор Kirin 1020.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Госдеп обвинил Москву в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4

Обновлено в 11:14
Кино

Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»

Обновлено в 14:02
Происшествия

В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель

Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Футбол

Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Теннис

Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла второй матч в Открытом чемпионате Франции и впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема".
Обновлено в 06:53
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили поставку Анкаре российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого вновь озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:49
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на западе Москвы спасли 10 человек

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. При тушении пожара они спасли из подъезда дома десять человек.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Футбол

Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»

Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
Обновлено в 12:22
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Политика

Путин предложил рассчитывать пенсии в России по-новому

Стоит отметить, что президент РФ предложил по-новому рассчитывать пенсии не только в России, но и в странах ЕЭАС, к этим странам относятся помимо России Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Обновлено в 10:09
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Общество

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Охранник открыл стрельбу в самолете премьера Чехии

Полицейский из службы охраны премьера Чехии Андрея Бабиша выстрелил из пистолета в салоне правительственного самолета, на котором политик возвращался в Прагу после визита в Брюссель.
Обновлено в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное