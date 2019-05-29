Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РИА Новости 15:10

Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.

с чего всё началось

Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service. Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок.

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