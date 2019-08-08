Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычаниемLenta.ru 05:33
Сотрудник «Лиги Спаса» объяснил, что ночью они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Поисковая группа услышала нехарактерный для зверей рык и обнаружила на дне оврага пожилую женщину. Когда россиянку вытаскивали из трясины, спасатели заметили медведя, который бродил рядом.
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Стояла в воде и рычала – участники операции по спасению бабушки под Хабаровском
Хабаровский край сегоднявчера в 23:15
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