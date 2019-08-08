Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычаниемLenta.ru 05:33

Сотрудник «Лиги Спаса» объяснил, что ночью они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Поисковая группа услышала нехарактерный для зверей рык и обнаружила на дне оврага пожилую женщину. Когда россиянку вытаскивали из трясины, спасатели заметили медведя, который бродил рядом.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Застрявшая в болоте под Хабаровском бабушка целые сутки отпугивала медведя рыком

Life.ru04:02

Врач рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя

РИА Новости06:35

Хабаровская пенсионерка сутки отпугивала рыком медведя, стоя в трясине

Московский Комсомолец05:55

Пенсионерка застряла в болоте и сутки отпугивала медведя рычанием

URA.Ru05:22

Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя

Вести.Ru03:43

Пожилая женщина сутки простояла в трясине в хабаровской тайге, отпугивая медведя рычанием

ТАСС02:35

Стояла в воде и рычала – участники операции по спасению бабушки под Хабаровском

Хабаровский край сегоднявчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии

Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Архангельской области около военной части произошло ЧП

Обновлено в 05:39
Происшествия

Разбитый в ходе двух штурмов дом Атамбаева сняли на видео

Обновлено в 07:11
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Политика

В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии

"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Транспорт

Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси

С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:16
Культура

В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова

Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:17
Наука

На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды

Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено в 06:00
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол

ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Политика

Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Пятом элементе" Люка Бессона, ждет свою третью девочку.
Обновлено в 07:42
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Здоровье

В Приамурье из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова станцевала на отдыхе под песню своей дочери

Танцевала балерина под песню дочери, которая называется «Моллитва о маме». Ариадна исполнила ее несколько лет назад.
Обновлено в 05:00
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Политика

Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае

Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Кино

Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.
Обновлено вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное