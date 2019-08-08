Сотрудник «Лиги Спаса» объяснил, что ночью они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Поисковая группа услышала нехарактерный для зверей рык и обнаружила на дне оврага пожилую женщину. Когда россиянку вытаскивали из трясины, спасатели заметили медведя, который бродил рядом.

Армия и оружие В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома» Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.

Происшествия Суд арестовал счета ФБК Навального Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Политика В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии "Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.

Транспорт Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Футбол Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи» Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».

Наука На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Политика Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.

Политика Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Шоу-бизнес 43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Пятом элементе" Люка Бессона, ждет свою третью девочку.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова станцевала на отдыхе под песню своей дочери Танцевала балерина под песню дочери, которая называется «Моллитва о маме». Ариадна исполнила ее несколько лет назад.

Авто Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Экономика Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.

Политика Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.