Происшествия
Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясинеРоссийская газета 09:27
В Хабаровском крае застрявшая в трясине при сборе грибов пенсионерка более суток простояла по пояс в воде, отпугивая медведя рыком. Об этом со ссылкой на свой источник в добровольческом поисковом отряде "Лига Спас" сообщает РИА Новости.
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Стояла в воде и рычала – участники операции по спасению бабушки под Хабаровском
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