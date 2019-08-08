Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясинеРоссийская газета 09:27

В Хабаровском крае застрявшая в трясине при сборе грибов пенсионерка более суток простояла по пояс в воде, отпугивая медведя рыком. Об этом со ссылкой на свой источник в добровольческом поисковом отряде "Лига Спас" сообщает РИА Новости.
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