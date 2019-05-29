Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником ЗеленскогоУкраина.ру вчера в 13:38

Новым начальником УГО назначен Алексей Оцерклевич, говорится в указе. Кроме того Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО. Его место занял Вячеслав Штучный.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Общество Красноярцы рассказали о своем отношении к ЛГБТ-коллегам Сотрудники красноярских компаний приняли участие в опросе сайта Зарплата.ру, который был посвящен отношению к коллегам иной сексуальной ориентации.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Происшествия Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.

Экономика В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Политика В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).

Экономика Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

Происшествия Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.

Гаджеты Apple получила патент на складной экран Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.

Транспорт Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Политика Повышение пошлин на китайский импорт повредит экономическому росту США Повышение пошлин на весь китайский импорт, скорее всего, нанесет ущерб экономическому росту США, сообщает CNBC со ссылкой на японскую финансовую компанию Nomura.

Политика МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Общество В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.

Армия и оружие При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека «В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Происшествия Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО «По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Интернет В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».