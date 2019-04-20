Происшествия
Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктахГазета.Ru 01:14
Пожары в Забайкальском крае ликвидированы во всех 14 населенных пунктах. Об сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА "Новости". В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.
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В Омске двое детей провалились под лед и погибли
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Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол
Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
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Синоптики обещают жителям Москвы потепление на следующей неделе
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Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
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Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
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Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира
Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
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Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
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