Происшествия
Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктахГазета.Ru 01:14
Пожары в Забайкальском крае ликвидированы во всех 14 населенных пунктах. Об сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА "Новости". В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.
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Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Обновлено 18 апреля в 08:06
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
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Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
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Шоу-бизнес
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Политика
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Обновлено 18 апреля в 05:43
Религия
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В воскресенье, 21 апреля, за неделю до Пасхи, Православная Церковь отметит великий двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим, который также называют Вербным воскресеньем.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты
Xiaomi тестирует новые смартфоны с выдвижной камерой
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского
Петр Порошенко созвонился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 22:38
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Политика
На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР
Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 10:01
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
Хозяйственный суд Хмельницкой области Украины удовлетворил иск российской корпорации "МиГ" против "Красиловского агрегатного завода", которого обязал выплатить компании пять миллионов рублей.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
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Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Интернет
В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft
Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
В Кемеровской области три человека погибли в результате пожара в частном доме в Прокопьевске.
Обновлено в 00:42
Культура
Хроника 41-го ММКФ: День открытия
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В день открытия 41-го ММКФ в Москве прошло несколько пресс-конференций по конкурсным картинам.
Обновлено в 00:56