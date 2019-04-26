Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложностиРИА Новости 09:49
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
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В Красноярске на территории оборонного завода «Красмаш» бушует пожар
Городские новости. Красноярск10:20
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Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли
Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании.
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В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
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Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Астрономы нашли звезду с самым низким содержанием железа
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Политика
Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов
По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.
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Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
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Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
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Кино
В Google появилась перчатка Таноса, стирающая результаты поиска
Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.
Обновлено в 11:14
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
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Обновлено в 09:20
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Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание
Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Обновлено в 10:03
Футбол
Роналду опубликовал милое фото с дочками
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Политика
Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция
В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Московские врачи спасли двух пациентов с редкой опухолью гортани
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Экономика
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Авто
УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС
На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
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Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Чистая прибыль Chevron в I квартале снизилась почти на треть
Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron в январе-марте 2019 года составила $2,649 млрд, что на 27,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 09:09