Происшествия

Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложностиРИА Новости 09:49

Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
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В Красноярске горит один из цехов на территории завода «КрасМаш»

Newslab.ru09:19

В горящем на территории «Красмаша» здании не было боевой техники

Интерфакс10:08

Опубликовано видео пожара в одном из цехов завода «Красмаш»

РИА Новости10:55

В Красноярске на территории оборонного завода «Красмаш» бушует пожар

Городские новости. Красноярск10:20

Крупный пожар бушует на территории завода Красмаш

ДЕЛА.ru09:48

МЧС: угрозы взрыва на месте пожара на территории «Красмаша» нет

ТАСС11:02

В километре от пожара на территории Красмаша находятся цеха сборки ракет

ТВК10:34
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Экономика

Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли

Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:29
Политика

В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Музыка

Rammstein выпустили новый клип на композицию Radio

Обновлено в 06:40
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Автоспорт

Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Кино

Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов

«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Общество

Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Космос

Астрономы нашли звезду с самым низким содержанием железа

Обновлено в 03:36
Политика

Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов

По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.
Обновлено в 10:31
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Челябинской области вспыхнул пожар на территории хаски-центра

Обновлено в 09:39
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Кино

В Google появилась перчатка Таноса, стирающая результаты поиска

Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.
Обновлено в 11:14
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Наиля Измайлова и Сергея Родионова

Совет директоров «Спартака» принял отставки вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Политика

Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание

Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Обновлено в 10:03
Футбол

Роналду опубликовал милое фото с дочками

Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Политика

Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция

В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
Обновлено в 09:49
Здоровье

Московские врачи спасли двух пациентов с редкой опухолью гортани

Врачам удалось безопасно удалить оба образования. Пациенты были выписаны из клиники через два дня после операции.
Обновлено в 05:50
Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Здоровье

Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения

Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Энергетика

Чистая прибыль Chevron в I квартале снизилась почти на треть

Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron в январе-марте 2019 года составила $2,649 млрд, что на 27,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
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