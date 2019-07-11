Происшествия
Пожару на ТЭЦ в Мытищах предшествовал техногенный взрывИнфо24 06:59
Пожар на Северной ТЭЦ в Мытищах начался на газопроводе после техногенного взрыва. Возможные причины — нарушения при эксплуатации или неисправность.
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Источник в службах технического надзора сообщил, что пожар на газопроводе у ТЭЦ в Мытищах носит техногенный характер.Интерфакс06:49
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