Происшествия
Пожару на ТЭЦ в Мытищах предшествовал техногенный взрывИнфо24 06:59
Пожар на Северной ТЭЦ в Мытищах начался на газопроводе после техногенного взрыва. Возможные причины — нарушения при эксплуатации или неисправность.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Источник в службах технического надзора сообщил, что пожар на газопроводе у ТЭЦ в Мытищах носит техногенный характер.Интерфакс06:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
Обновлено в 08:08
Кино
В кинотеатрах покажут сериал с Безруковым про Остапа Бендера
Обновлено в 03:10
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Футбол
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Интернет
Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото
В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.
Обновлено в 07:54
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение
Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Порошенко
В заключение Зеленский предложил принять закон о расширении перечня должностей, подпадающих под люстрацию.
Обновлено в 08:25
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк в Юрмале
Максим Галкин и Алла Пугачева, улетевшие на лето в Юрмалу, свозили детей в зоопарк.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников
Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21