Происшествия

Пожару на ТЭЦ в Мытищах предшествовал техногенный взрывИнфо24 06:59

Пожар на Северной ТЭЦ в Мытищах начался на газопроводе после техногенного взрыва. Возможные причины — нарушения при эксплуатации или неисправность.
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с чего всё началось

Источник сообщил, что до пожара на ТЭЦ в Мытищах случился техногенный взрыв

Источник в службах технического надзора сообщил, что пожар на газопроводе у ТЭЦ в Мытищах носит техногенный характер.
Интерфакс06:49

Подробнее о событии

В «скорой» сообщили о смерти пострадавшего при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Собеседник07:57

Источник сообщил, что до пожара на ТЭЦ в Мытищах случился техногенный взрыв

Интерфакс06:49

Стало известно о техногенном хлопке до пожара на ТЭЦ

Lenta.ru06:59

Пожару на ТЭЦ в Мытищах предшествовал техногенный взрыв

Инфо2406:59

СМИ узнали о хлопке до пожара на ТЭЦ в Мытищах

Московский Комсомолец07:35
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

Обновлено в 08:08
Кино

В кинотеатрах покажут сериал с Безруковым про Остапа Бендера

Обновлено в 03:10
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Футбол

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Обновлено в 04:49
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Интернет

Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото

В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.
Обновлено в 07:54
Общество

Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Футбол

У жены Наингголана обнаружили рак

Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Гаджеты

В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение

Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Порошенко

В заключение Зеленский предложил принять закон о расширении перечня должностей, подпадающих под люстрацию.
Обновлено в 08:25
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк в Юрмале

Максим Галкин и Алла Пугачева, улетевшие на лето в Юрмалу, свозили детей в зоопарк.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
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ТЭЦ-27
Предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в деревне Челобитьево Городского округа Мытищи Московской области. Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго».
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Мытищи
Город в России
Город в Московской области России. Образует административно-территориальную единицу и одноимённое муниципальное образование городской округ Мытищи.
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