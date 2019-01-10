Происшествия

Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом
ТАСС
вчера в 12:20

Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАССвчера в 12:20

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Пожар на заводе в Оренбуржье потушен

Коммерсантъвчера в 17:59

Пожар на заводе в Новосергиевском районе потушен, но не ликвидирован

Московский Комсомолецвчера в 20:59

Крупный пожар на заводе под Оренбургом полностью потушен

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Власти решат вопрос трудоустройства работников сгоревшего цеха завода под Оренбургом

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Крыша завода под Оренбургом обрушилась из-за пожара

Интерфаксвчера в 12:54

В Оренбургской области потушили пожар на заводе

RT на русскомвчера в 15:54

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Оренбуржье

РИА Новостивчера в 17:31
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Происшествия

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Пострадавшие в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения части сопки в реку

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Акула напала на двух женщин у побережья Австралии

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Подрядчика космодрома «Восточный» обвиняют в крупном хищении у ЦЭНКИ

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Приморье из-за малоснежной зимы вспыхнули лесные пожары

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение

Обновлено вчера в 23:52
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В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов

На севере Петербурга иномарка вылетела на тротуар и сбила нескольких пешеходов.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Воронежской области один человек погиб при столкновении пяти машин

Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

На улице Белы Куна прорвало отопительную трубу

Ночью 10 января в Санкт-Петербурге, а именно на улице Белы Куна в районе первого корпуса шестого дома, прорвало трубу с горячей водой, сообщают местные жители.
Обновлено вчера в 19:37
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