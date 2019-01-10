Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом

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