Происшествия
Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом
Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под ОренбургомТАССвчера в 12:20
Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАССвчера в 12:20
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Пожар на заводе в Новосергиевском районе потушен, но не ликвидирован
Московский Комсомолецвчера в 20:59
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Происшествия
Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения части сопки в реку
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Акула напала на двух женщин у побережья Австралии
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Подрядчика космодрома «Восточный» обвиняют в крупном хищении у ЦЭНКИ
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Приморье из-за малоснежной зимы вспыхнули лесные пожары
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов
На севере Петербурга иномарка вылетела на тротуар и сбила нескольких пешеходов.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Воронежской области один человек погиб при столкновении пяти машин
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
На улице Белы Куна прорвало отопительную трубу
Ночью 10 января в Санкт-Петербурге, а именно на улице Белы Куна в районе первого корпуса шестого дома, прорвало трубу с горячей водой, сообщают местные жители.
Обновлено вчера в 19:37