Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплатуКалининград.Ru 05:27

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату. Спасатель записал видеобращение на прямую линию, которая проходит 20 июня. По его словам, никто не хочет работать в пожарных частях из-за низких зарплат.
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