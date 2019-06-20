Экономика
Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарномуРБК 06:12
В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным.
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Политика
Путин выступил против смягчения наказания по антинаркотическим статьям
Ведущая передачи спросила главу государства, пришло ли время «внести некоторые поправки» в 228-ю статью Уголовного кодекса, где говорится об ответственности за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Политика
Суд в Турции приговорил 16 путчистов к 141 пожизненному сроку каждого
Турецкий суд огласил приговоры участникам попытки государственного переворота в стране, осуществленной в июле 2016 года, приговорив 16 из них к 141 пожизненному сроку в тюрьме строгого режима, сообщает в четверг издание Anadolu Agency.
Обновлено в 05:46
Финансы
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Политика
Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Происшествия
За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН
Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП
Пассажирский самолет Boeing 737-800 малазийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта индонезийского города Бандунг перед вылетом, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 08:16
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин высказался о деле Ивана Голунова
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Политика
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
Обновлено в 08:41
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин ответил на вопрос о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин надеется, что вопрос урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами
Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой
Обновлено в 08:14
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Политика
Путин оценил перспективы переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:31
Общество
Восемь новгородских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Не нужно бояться ЕГЭ, – говорит Софья Егорова. По физике высший балл получил выпускник гимназии №4 Аким Каленюк.
Обновлено в 03:13