Экономика

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарномуРБК 06:12

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным.
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Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

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РИА Новости05:50

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РБК06:12

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Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» задал пожарный

Вести.Ru05:36

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Lenta.ru05:23
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