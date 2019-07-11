Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф. "Погиб один человек, 12 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, еще один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Политика Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом.

Шоу-бизнес 56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.

Футбол «Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ «Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Спорт CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр Апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Происшествия Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.

Футбол Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика.

Футбол УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.

Культура Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Политика «Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу "Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.

Общество Россияне сочли массовые стычки на национальной почве в РФ невозможными Большая часть жителей РФ уверены, что в настоящее время массовые столкновения на национальной почве невозможны.

Политика Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС.

Политика Список потенциально опасных собак могут расширить Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Теннис Уильямс вышла в финал Уимблдона Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона, Халеп впервые в карьере сыграет в финале данного турнира.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой 10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.

Космос Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.

Единоборства Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.

Политика Немецкий журналист призывает снести памятник в честь Курской битвы Напомним, что битва под Прохоровкой между СССР и Германией произошла 12 июля 1943 года.

Шоу-бизнес Ходченкова оригинально поздравила Вилкову с юбилеем В числе множества поклонников, друзей, близких и коллег, актрису поздравила с днем рождения Светлана Ходченкова.