В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.

В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами

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