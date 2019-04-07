Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере МосквыТАСС 04:30
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с Мамаевым
Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 09:33
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Спорт
Лыжник Вылегжанин стал чемпионом России в масс-старте
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В Словакии выступили против размещения в стране войск США
Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В московском метро на красной ветке произошло задымление
Обновлено в 09:26
Здоровье
В Испании челнинку с двумя детьми сняли с самолета из-за ветрянки
Челнинка с двумя детьми отдыхала на острове Тенерифе, на самом крупном из семи Канарских островов. На отдыхе дети заболели ветрянкой.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в ЧР по футболу
Футболисты "Уфы" одержали победу в домашнем матче чемпионата России по футболу над командой "Ростова".
Обновлено в 08:31
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».
Обновлено в 05:48
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Игры
Mortal Kombat 11 защитит Denuvo
На странице Mortal Kombat 11 в Steam появилось упоминание Denuvo — WB Games решила использовать непопулярное среди игроков антипиратское решение для защиты своего файтинга.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США
По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона
Обновлено в 02:39
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Гриценко рассказал о неготовности Зеленского к президентству
Как отметил Гриценко в своем Facebook, несмотря на неготовность к президентству, Зеленский понимает ответственность и намерен прилагать усилия, опираясь на профессионалов.
Обновлено в 04:12
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу
Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22