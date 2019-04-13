Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»Интерфакс 01:50
Накануне вечером в национальном парке произошел пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м леса в километре от жилых домов в Лосином острове в Подмосковье. Горели порубочные остатки и штабели с бревнами.
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Происшествия
В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом
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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
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Образовательное мероприятие по русскому языку «Тотальный диктант» проходит в 20 городах Соединённых Штатов, сообщает координатор проекта в Портленде Юлия Шипулина.
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Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
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«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
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В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
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