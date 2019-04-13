Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»Интерфакс 01:50

Накануне вечером в национальном парке произошел пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м леса в километре от жилых домов в Лосином острове в Подмосковье. Горели порубочные остатки и штабели с бревнами.
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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный Остров»

RT на русском02:03

В подмосковном парке «Лосиный остров» потушили крупный пожар

Коммерсантъ01:57

Пожар в парке «Лосиный остров» в Подмосковье потушили

ТАСС02:53

В Минприроды назвали предварительную причину пожара в Лосином острове

Известия02:46

В Москве потушили пожар на территории нацпарка «Лосиный остров»

РИА Новости02:46

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»

Интерфакс01:50

Крупный пожар в национальном парке «Лосиный Остров» в Подмосковье локализован

Говорит Москва02:00
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Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом

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Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила с 1 тыс. до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.
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Правда, чтобы получить EMUI 9.0, придется установить фирменное приложение HiCare и в нем найти пункт меню OS Upgrade Early Adopters — пока именно таким образом устанавливается прошивка.
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Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
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Обновлено вчера в 07:36
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В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

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Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.
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Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
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Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
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В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
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