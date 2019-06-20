Политика
Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалилиGazeta.SPb 19:01
Уточняется, что обращение о зарплатах пожарных записал житель Калининграда. Он рассказал Владимиру Путину, что получает всего лишь 16 тысяч рублей – и то его зарплата, как командира отделения, выше, чем у коллег. Остальные пожарные зарабатывают на три тысячи меньше.
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Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
Обновлено в 21:00
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Полиция разогнала митинг у здания парламента Грузии
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Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
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Обновлено в 14:19
Общество
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Экономика
Генпрокуратура арестовала счета компаний экс-мэра Владивостока
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Обновлено в 19:31
Происшествия
Американского студента похитили в Мексике
В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Космос
Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
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Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
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Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ
Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 19:12
Игры
Мрачная красота локаций на скриншотах Witchfire — хоррор-шутера от авторов The Vanishing of Ethan Carter
Польская студия The Astronauts анонсировала шутер от первого лица с элементами хоррора Witchfire ещё на The Game Awards 2017.
Обновлено в 11:39
Технологии
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
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Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытках перекроить мировой порядок
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Зеленский назвал украинские законы трешем
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Молодая жена Игоря Николаева поблагодарила создателей сериала HBO «Чернобыль» за правду
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Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
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Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
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Культура
Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ
Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.
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Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
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