Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалилиGazeta.SPb 19:01

Уточняется, что обращение о зарплатах пожарных записал житель Калининграда. Он рассказал Владимиру Путину, что получает всего лишь 16 тысяч рублей – и то его зарплата, как командира отделения, выше, чем у коллег. Остальные пожарные зарабатывают на три тысячи меньше.

Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили

Политика Полиция разогнала митинг у здания парламента Грузии В МВД Грузии призывали демонстрантов разойтись, позже полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, протестующих ненадолго оттеснили от парламента, но спустя некоторое время они вернулись к зданию.

Политика Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.

Общество В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Политика ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Общество Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.

Экономика Генпрокуратура арестовала счета компаний экс-мэра Владивостока Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы арестовала счета группы «Востокцемент» из-за дела осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Происшествия Американского студента похитили в Мексике В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.

Космос Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Политика Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.

Общество Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".

Политика В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.

Игры Мрачная красота локаций на скриншотах Witchfire — хоррор-шутера от авторов The Vanishing of Ethan Carter Польская студия The Astronauts анонсировала шутер от первого лица с элементами хоррора Witchfire ещё на The Game Awards 2017.

Технологии Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытках перекроить мировой порядок Критика со стороны России в адрес США якобы свидетельствует о попытках Москвы изменить существующий мировой порядок, заявила представитель Пентагона подполковник Карла Глисон телеканалу CNBC.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Наука Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.

Авто Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Культура Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.