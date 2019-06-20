Политика

Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалилиGazeta.SPb 19:01

Уточняется, что обращение о зарплатах пожарных записал житель Калининграда. Он рассказал Владимиру Путину, что получает всего лишь 16 тысяч рублей – и то его зарплата, как командира отделения, выше, чем у коллег. Остальные пожарные зарабатывают на три тысячи меньше.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Калининградского пожарного, пожаловавшегося Путину на зарплату, похвалили

РИА Новости18:04

Калининградские власти взяли на контроль жалобу пожарного на низкую зарплату

ТАСС11:44

Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

Lenta.ru05:23

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

РБК06:12

Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» задал пожарный

Вести.Ru05:36

Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС

Life.ru05:23

Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

Газета.Ru08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

Обновлено в 21:00
Политика

Полиция разогнала митинг у здания парламента Грузии

В МВД Грузии призывали демонстрантов разойтись, позже полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, протестующих ненадолго оттеснили от парламента, но спустя некоторое время они вернулись к зданию.
Обновлено в 18:05
Политика

Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Общество

Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину

Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено в 10:02
Экономика

Генпрокуратура арестовала счета компаний экс-мэра Владивостока

Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы арестовала счета группы «Востокцемент» из-за дела осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Американского студента похитили в Мексике

В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено в 07:10
Политика

Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах

Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Общество

Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида

Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ

Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 19:12
Игры

Мрачная красота локаций на скриншотах Witchfire — хоррор-шутера от авторов The Vanishing of Ethan Carter

Польская студия The Astronauts анонсировала шутер от первого лица с элементами хоррора Witchfire ещё на The Game Awards 2017.
Обновлено в 11:39
Технологии

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытках перекроить мировой порядок

Критика со стороны России в адрес США якобы свидетельствует о попытках Москвы изменить существующий мировой порядок, заявила представитель Пентагона подполковник Карла Глисон телеканалу CNBC.
Обновлено в 22:11
Политика

Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Кино

Молодая жена Игоря Николаева поблагодарила создателей сериала HBO «Чернобыль» за правду

Обновлено в 22:01
Наука

Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни

Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Культура

Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ

Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына

Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное