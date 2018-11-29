Происшествия
Пожар в здании минфина Украины ликвидирован
Пожар в здании минфина Украины ликвидированТАСС04:14
"Пожар ликвидировали, опасности для людей или документов нет", - отметили в минфине. По его данным, возгорание произошло в 07:26 по местному времени в здании министерства на улице Межигорской на Подоле в шахте лифта на уровне седьмого этажа. Спустя 45 минут пожарные ликвидировали возгорание.
ТАСС04:14
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