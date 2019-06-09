Происшествия

Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидированRT на русском 15:09

Из здания были эвакуированы 20 человек, никто не пострадал. Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
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Локализован в 19.51. Новые подробности пожара в ТЦ «Фатай»

Тульская пресса13:09

В торговом центре в Тульской области ликвидировали открытое горение

ТАСС15:06

Крупный пожар в Щекино: репортаж с места событий

MySLO.ru13:16

В Тульской области загорелся торговый центр

РИА Новости12:08

Возгорание в здании торгового центра в Щекине локализовано

Тульские новости13:45

МЧС: В Щекино потушили пожар в торговом центре

Тульские Известия15:09

Пожар в торговом центре под Тулой потушен

Интерфакс14:39
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Политика

Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Реал» может представить Азара без номера

По информации журналиста Кристофа Террера, Азар хотел бы взять 10-й номер, под которым он выступал в «Челси», но в «Реале» этот номер занят Лукой Модричем.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Обновлено в 16:12
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Футбол

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
Обновлено в 15:40
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
Политика

Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду

Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем

Apple добавила в iOS 13 несколько новых функций для повышения конфиденциальности – в частности, теперь владелец iOS-устройства наглядно видит, когда приложения отслеживают его местоположение.
Обновлено в 09:59
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Экономика

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Обновлено в 15:59
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун обвенчался в СИЗО

Обновлено в 09:54
Кино

В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 06:27
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании

Обновлено в 09:47
Кино

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Финансы

Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
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