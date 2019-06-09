Происшествия
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидированRT на русском 15:09
Из здания были эвакуированы 20 человек, никто не пострадал. Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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