Происшествия

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидированТАСС 12:29

Пожарные потушили возгорание в столичном спорткомплексе "Олимпийский", сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По его данным, площадь возгорания составила 30 кв. м, горела проводка и подвесные потолки на шестом этаже.
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Появилось видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

Вечерняя Москва16:33

Спасатели нашли очаг возгорания в спорткомплексе «Олимпийский»

РЕН ТВ12:23

МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском»

РБК12:55

Пожарные потушили возгорание в спортивном комплексе «Олимпийский»

Агентство Москва12:37

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

ТАСС12:29

Опубликовано видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

РИА Новости14:00

При пожаре в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве никто не пострадал

Говорит Москва13:49
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