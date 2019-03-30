Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидированТАСС 12:29
Пожарные потушили возгорание в столичном спорткомплексе "Олимпийский", сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По его данным, площадь возгорания составила 30 кв. м, горела проводка и подвесные потолки на шестом этаже.
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