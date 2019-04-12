Происшествия

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушенИнфорос 02:54

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что пожар в соборе Парижской Богоматери, который начался около 12 часов назад, все еще полностью не потушен. "Пожар контролируется, но полностью еще не потушен", - цитирует его агентство Reuters.
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МВД Франции отчиталось о борьбе с последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери, начавшийся более 12 часов назад, все еще не потушен

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