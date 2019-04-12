Происшествия
МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушенИнфорос 02:54
Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что пожар в соборе Парижской Богоматери, который начался около 12 часов назад, все еще полностью не потушен. "Пожар контролируется, но полностью еще не потушен", - цитирует его агентство Reuters.
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В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
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Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
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Обновлено в 04:28
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Происшествия
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Обновлено в 02:53
Транспорт
В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков
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На Украине вышла на свободу Надежда Савченко
Обновлено в 02:56
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Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Президент России подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на размещение гостиниц в домах, в которых располагаются частные квартиры.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
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В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом
После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
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Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
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Шоу-бизнес
Ани Лорак анонсировала клип на песню «Я тебя ждала»
Украинская певица Ани Лорак сегодня в своем Инстаграм разместила небольшое видео - отрывок своего нового музыкального клипа на песню «Я тебя ждала».
Обновлено 14 апреля в 06:30
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой
В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04