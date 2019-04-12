МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушенИнфорос 02:54

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что пожар в соборе Парижской Богоматери, который начался около 12 часов назад, все еще полностью не потушен. "Пожар контролируется, но полностью еще не потушен", - цитирует его агентство Reuters.

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен

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