Пожар в соборе Парижской Богоматери потушилиРИА Новости вчера в 22:27

Пожар в парижском соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы. Ранее сообщалось о локализации пожара.

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